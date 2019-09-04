Flaş HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Sivas'a YHT müjdesi
Son Dakika
Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi
- Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve MİT'in ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan "Agit Çektar" kod adlı Harun Başlık'ın etkisiz hale getirildiği bildirildi
Genel 04.09.2019, 21:56
ANKARA (AA) - Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ortak operasyonuyla, terörden arananlarda gri listede yer alan Harun Başlık etkisiz hale getirildi.
Operasyonda, terörden arananlarda 300 bin TL ödülle gri listede yer alan örgütün sözde "Erzurum Eyaleti Kızılağaç Gücü" sorumlusu "Agit Çektar" kod adlı Harun Başlık etkisiz hale getirildi.
Yeni Sayımız