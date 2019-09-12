Grönland'da buzul koptu: 1 ölü, 2 kayıp
- Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ın Uummannaq bölgesi yakınlarında buzul kütlesinin kopması sonucu 1 balıkçı yaşamını yitirdi
KOPENHAG (AA) - Danimarka Krallığı'na bağlı dünyanın en büyük adası Grönland'ın batısındaki Uummannaq bölgesi yakınlarında buzul kopması sonucu 1 balıkçı öldü, 2'si kayboldu.
Grönland polisinden yapılan açıklamada, Uummannaq bölgesi yakınlarındaki Ukkusissat/Perliffik fiyordu civarında bir buzul kütlesinin koptuğu ve 3 balıkçı için kayıp ihbarı yapıldığı belirtildi.
Kayıp balıkçılardan birinin ölü bulunduğu, diğer ikisini arama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.
- Grönland'daki buz tabakası eriyor
Yüz ölçümü bakımından dünyanın en büyük adası ve Kuzey Kutbu'nun yüzeyi en fazla buz kütlesiyle kaplı bölgesi olan Grönland'ın buzul örtüsü küresel ısınma nedeniyle tahmin edilenden daha hızlı eriyor.
CNN'de yer alan habere göre, Grönland'da temmuz ayında artan hava sıcaklıkları nedeniyle 197 milyar ton buz eridi.
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