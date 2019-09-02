Guatemala'da eski first lady gözaltına alındı

GUATEMALA (AA) - Guatemala eski Devlet Başkanı Alvaro Colom Caballeros'un eski eşi ve son seçimde devlet başkanlığına aday olan Sandra Torres, seçim kampanyasında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Müfettişler tarafından evi aranan Torres, sabah saatlerinde mahkemeye sevk edildi.

Torres'in geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde, kampanyasına yapılan bağışların uygun şekilde kaydedilmediği ve devlet fonlarının usulsüz şekilde kullanıldığı iddia edildi.

Torres, 2008-2012 arasında devlet başkanlığı yapan Alvaro Colom'dan 2011 yılında boşanmıştı.

Geçen ay yapılan devlet başkanlığı seçimine katılan Ulusal Umut Partisi (UNE) lideri Torres, seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 41'ini almış ve yüzde 58 oy alan Vamos Partisi lideri Alejandro Giammattei'e karşı seçimi kaybetmişti.

















