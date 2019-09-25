Gülben Ergen'in projesi Diyarbakır'a okul kazandırdı
- Şarkıcı Gülben Ergen'in yürüttüğü "Çocuklar Gülsün Diye" projesi kapsamında Bismil ilçesinde bir hayırseverin yaptırdığı anaokulunun açılışı yapıldı - Gülben Ergen: - "Aralık köyündeki anneler gülüyor ama Diyarbakır'ın merkezinde onlarca anne ağlıyor. Hiçbir anne ağlamasın, Allah hiçbir evladı annesinden ayırmasın"
DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde şarkıcı Gülben Ergen'in projesi kapsamında yapılan anaokulu açıldı.
Ergen'in başkanlığını yaptığı Çocuklar Gülsün Diye Derneğinin okul öncesi eğitimine katkı sunmak amacıyla yürüttüğü proje kapsamında, Aralık Mahallesi'nde hayırsever Murat Yılmazer'in eşi Fatma Nihan Yılmazer adına yaptırdığı 2 derslikli anaokulunun açılışında konuşan Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman "Tamamlanan okulumuz vatanımıza, mukaddesatımıza hayırlı olsun. Sizden sonra da yaşayacak bu eser, hayır dualarına vesile olacaktır." dedi.
Yüksel, eğitime verdiği destek dolayısıyla Murat Yılmazer ve Gülben Ergen'e teşekkür etti.
Ergen ise okul öncesi eğitimin önemine işaret ederek, şöyle konuştu:
Hayırsever Yılmazer ise rahmetli eşinin adına okul yaptırdığı için mutlu olduğunu söyledi.
Okulun açılışına, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Dr. Cem Gençoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven de katıldı.
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