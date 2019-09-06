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GÜNCELLEME 2 - Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı

- Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Genel 06.09.2019, 20:51
GÜNCELLEME 2 - Boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca tutuklandı
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NİĞDE (AA) - Niğde'de boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren ve Ankara'da yakalanıp Niğde'ye getirilen şüpheli tutuklandı.

Eşi Sibel Ç'yi tabancayla öldürdükten sonra kaçan ve dün akşam Ankara'da saklandığı inşaat alanında Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa operasyonuyla yakalanan M.Ç'nin Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

M.Ç, yakalanması için oluşturulan özel ekip tarafından Niğde'ye getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli ile kaçtığı süreçte kendisine yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 2 ağabeyi ve amcasının oğlu, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli M.Ç, çıkartıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

- Olay

Sibel Ç, Aşağıkayabaşı Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Eylül'de, boşanma aşamasındaki eşi M.Ç. tarafından tabancayla öldürülmüştü. Çiftin, yaşları 4 ile 11 arasında değişen 5 çocuğu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Sevgi Evleri'nde koruma altına alınmıştı.

#boşanma #emniyet #niğde #tutuklama
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