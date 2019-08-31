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GÜNCELLEME 2 - Mersin'de şeftali yüklü kamyonet devrildi: 5 ölü, 7 yaralı
- Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden 5'i hayatını kaybetti, 7'si yaralandı.
Genel 30.08.2019, 20:02 31.08.2019, 01:06
MERSİN (AA) - Mersin'de şeftali yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, S.K idaresindeki 33 BKH 36 plakalı kamyonet, Toroslar ilçesinin Arslanköy mevkisinde devrildi.
Kamyonetin kasasında bulunan tarım işçilerinden N.K ve N.T olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü S.K. ile 9 işçi yaralandı.
Yaralanan işçilerden M.T, M.K ve Ş.Ö, tedavi gördükleri hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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