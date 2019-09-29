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GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

- Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy: - "İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok" MARMARİS KAYMAKAMININ AÇIKLAMASI EKLENDİ

Genel 29.09.2019, 11:58
GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

MUĞLA (AA) - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.50'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine 143,73 kilometre mesafede yaşanan depremin, yerin 108,80 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.

Depremin ardından kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını ve mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü aktaran Aksoy, "İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok. En uzaktaki mahallelere kadar araştırıldı olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir hasar da bildirilmedi. Marmaris'te olağan hayat devam ediyor." diye konuştu.

#deprem #Ertuğ Şevket Aksoy #marmaris
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