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GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
- Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy: - "İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok" MARMARİS KAYMAKAMININ AÇIKLAMASI EKLENDİ
Genel 29.09.2019, 11:58
MUĞLA (AA) - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.50'de Akdeniz'de 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle ilçe genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını söyledi.
Depremin ardından kolluk kuvvetlerinin araştırma yaptığını ve mahalle muhtarlarıyla görüşüldüğünü aktaran Aksoy, "İlçemizde deprem nedeniyle can ve mal kaybı yok. En uzaktaki mahallelere kadar araştırıldı olumsuz bir durum söz konusu değil. Herhangi bir hasar da bildirilmedi. Marmaris'te olağan hayat devam ediyor." diye konuştu.
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