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GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

- Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi AFAD'IN SON VERİSİ DOĞRULTUSUNDA DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ GÜNCELLENDİ

Genel 30.08.2019, 00:10
GÜNCELLEME - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem

ANKARA (AA) - Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te Adana'nın Karataş ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.

Akdeniz'in 18,23 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Karataş ilçesine 25,34 kilometre mesafede olduğu belirlendi.


#adana #AFAD #deprem #Karataş
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