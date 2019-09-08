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GÜNCELLEME - Antalya'da orman yangını
- Kumluca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINDIĞI BİLGİSİ EKLENDİ
Genel 08.09.2019, 17:11
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Yazır Mahallesi Sarmaşık mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarına başlandığını belirtti.
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