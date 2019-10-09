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GÜNCELLEME - Aydın'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

- Yolcu otobüsüyle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü YARALININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BİLGİSİ EKLENDİ

Genel 09.10.2019, 18:54
GÜNCELLEME - Aydın'da otobüs ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Murat Madırlı (41) yönetimindeki 45 K 9555 plakalı yolcu otobüsü, Akbük Kavşağı'nda Sacit Özerol'un (66) kullandığı 34 TT 9147 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücü ile yanındaki eşi Aynur Özerol (61) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yaralılardan Sacit Özerol, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.


#kaza #otobüs #otomobil
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