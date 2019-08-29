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GÜNCELLEME - Boğaz'dan bir "dev" geçiyor
- "Scarabeo 9" isimli petrol arama gemisi İstanbul Boğazı'ndaki geçişini tamamladı - Geçiş sonrası İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği normale döndü GEMİNİN GEÇİŞİNİ TAMAMLAMASI VE BOĞAZ TRAFİĞİNİN AÇILMASI BİLGİSİ EKLENDİ
Genel 29.08.2019, 13:45
İSTANBUL (AA) - Bahama Adaları bayraklı, 115 metre boyunda ve 84 metre yüksekliğindeki petrol arama platformu, İstanbul Boğazı'ndan geçti.
Yalova'dan yola çıkarak Karadeniz'e gitmekte olan 36 bin 863 groston ağırlığındaki "Scarabeo 9" adlı petrol arama platformu Boğaz'a 06.30 sıralarında giriş yaptı.
Platformun, köprülerin altından rahatlıkla geçiş yapabilmesi için balans ayarı yapılarak yüksekliği 58 metreye düşürüldü.
Dev platformun geçişi saat 15.00'e kadar sürdü. Platformun geçişinin ardından kapatılan gemi trafiği normale döndü.
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