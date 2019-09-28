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GÜNCELLEME - Çanakkale’de 23 düzensiz göçmen yakalandı

- Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na düzensiz göçmenlerin kaçışlarını organize ettiği iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Genel 28.09.2019, 20:21
GÜNCELLEME - Çanakkale’de 23 düzensiz göçmen yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki Afgan uyruklu 23 düzensiz göçmen ile kaçışı organize ettiği iddiasıyla gözaltına alınan iki kişi tutuklandı.

Yasa dışı geçişleri önleme amaçlı yolda uygulama gerçekleştiren ve ihbarları değerlendiren Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Tavaklı köyü Tavaklı İskelesi mevkisinde park halindeki 10 T 3022 plakalı kapalı kasa minibüsü aradı.

Minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 düzensiz göçmen gözetim altına alındı.

Ayrıca jandarma ekiplerince, düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen M.B. ve M.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Afganistan uyruklu oldukları belirlenen 23 kişi, Geyikli Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

#çanakkale #düzensiz göçmen #Organizatör #tutuklandı
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