GÜNCELLEME - Çanakkale'de orman yangını

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Kalabaklı köyü yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Orman İşletme Müdürlüğünce olay yerine 20 arazöz ile 100'e yakın orman personeli sevk edildi. Söndürme çalışmalarına ayrıca 4 helikopterle destek veriliyor.

Vali Orhan Tavlı bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını söyledi.

Ulusoy, zarar gören alanın büyüklüğünün soğutma çalışmalarının ardından belirleneceğini ifade etti.

Öte yandan, olay yeri yakınında bulunan Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesindeki özel güvenlik görevlileri ve hasta yakınları da yangınla mücadele çalışmalarına destek oluyor. Hastane yönetimi, vatandaşların dumandan etkilenmemesi için maske dağıttı.