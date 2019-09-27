GÜNCELLEME - Ege'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
- Koyun Adası yakınlarında botun batması sonucu 5'i çocuk 2'si kadın 7 kişi öldü ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ
Genel 27.09.2019, 22:45
GÜMÜLCİNE (AA) - Ege Denizi'nde Koyun Adası (İnuses) yakınlarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5'i çocuk 7 kişi yaşamını yitirdi.
Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, bölgeye giden Yunan sahil güvenlik birimlerinin ilk etapta, 7 yaşındaki bir çocuk ile bir bebeğin cesedine ulaşıldığını belirtti.
Yunan basınında ise kurtarılan ve Sakız Adası’na (Hios) sevk edilen 12 kişinin Türk vatandaşı olduğu ve Yunan makamlarından siyasi iltica talebinde bulunduğu iddia edildi.
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