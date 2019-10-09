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GÜNCELLEME - Esenyurt'ta cinayet

- Evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan kadının cesedi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü CENAZENİN ADLİ TIP KURUMU'NA GÖTÜRÜLMESİ EKLENDİ

Genel 09.10.2019, 18:38
GÜNCELLEME - Esenyurt'ta cinayet
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İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta evinde boğazı kesilmiş halde ölü bulunan kadının cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi Ebabil Sokağı'ndaki evine giden kişi, eşi Nazlı Dere'yi (67) boğazı kesilmiş halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, olay yerini güvenlik şeridiyle çevirirken, sağlık ekipleri de yaptığı kontrolde Dere'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş kapsamlı çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından, Dere'nin cesedi İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


#cinayet #esenyurt #istanbul
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