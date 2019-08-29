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GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu
- Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Genel 29.08.2019, 14:18
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Şüphelilerden K.İ, M.K, H.D, A.Ü, K.İ, E.Ö. ve O.K.D. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 5'i ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
Operasyonda, şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 302,66 gram sentetik uyuşturucu, 10,8 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 37 uyuşturucu hap, öğütücü aparat, üç tabanca, 10 fişek ile iki hassas terazi ele geçirilmişti.
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