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GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu

- Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Genel 29.08.2019, 14:18
GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli uyuşturucu operasyonu
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ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir merkezli 3 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla Eskişehir, İstanbul ve Bursa'da 160 polisin katıldığı drone destekli operasyonda yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden K.İ, M.K, H.D, A.Ü, K.İ, E.Ö. ve O.K.D. çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılardan 2'si adli kontrol şartıyla, 5'i ise savcılıktaki sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda, şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 302,66 gram sentetik uyuşturucu, 10,8 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 37 uyuşturucu hap, öğütücü aparat, üç tabanca, 10 fişek ile iki hassas terazi ele geçirilmişti.

#eskişehir #operasyon #tutuklama #uyuşturucu
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