GÜNCELLEME - Etkisiz hale getirilen terörist turuncu listede
- İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi - Teröristlerden birinin turuncu listede yer alan Beyan Dara olduğu belirlendi VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ
ANKARA/TUNCELİ (AA) - İçişleri Bakanlığınca Tunceli kırsalında devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin turuncu listede yer alan Beyan Dera olduğu tespit edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükseldi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada da kent kırsalında dün, eylem yapma hazırlığındaki teröristlere yönelik Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Bölgedeki bu operasyonun devamında sabah saatlerinde bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3'e ulaştığı kaydedildi.
Açıklamada, teröristlerden birinin turuncu kategorideki listede Beyan Dara olduğunun tespit edildiği vurgulanarak, bölgede operasyonun sürdüğü bildirildi.
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