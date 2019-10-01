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GÜNCELLEME - FETÖ'nün kripto yapılanmasına yönelik operasyon
- Konya merkezli 18 ilde, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 36'sı yakalandı GÖZALTI SAYISI EKLENDİ
Genel 01.10.2019, 12:35
KONYA (AA) - Konya merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 50 şüpheliden 36'sı gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 18 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlattı.
Aralarında TSK'den daha önceden ihraç edilenlerin de olduğu öğrenilen 50 şüpheliden 36'sı yakalandı.
Adreslerinde bulunamayan 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
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