GÜNCELLEME - Hakkari'de öğrenci servisi şarampole devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
- Derecik ilçesindeki kazada 2 ortaokul öğrencisi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi ÖLÜ BİLGİSİ EKLENDİ, YARALI BİLGİSİ GÜNCELLENDİ
Genel 27.09.2019, 14:50
HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Derecik ilçesinde ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.
Yaralı öğrencilerden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi.
Sürücü ve yaralı öğrencilerin tedavisi sürüyor.
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