GÜNCELLEME - Hastanelere usulsüz medikal malzeme satıldığı iddiası
- Kayseri'de hastanelere usulsüz ve sahte etiketli medikal malzeme sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı - İlk tespitlere göre, bir hastanede gerçekleştirilen 43 ameliyatta bu malzemelerin kullanıldığının belirlendiği iddia edildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Genel 27.09.2019, 14:58
KAYSERİ (AA) - Kayseri'de hastanelere usulsüz ve sahte etiketli medikal malzeme satarak kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ameliyatlarda kullanılan medikal malzemelerin bazı hastanelere usulsüz ve sahte etiketle satıldığı ihbarı üzerine bir medikal firmasının ofisine operasyon düzenledi.
İlk tespitlere göre, bir hastanede gerçekleştirilen 43 ameliyatta sahte etiketli malzemelerin kullanıldığının belirlendiği iddia edildi.
Kamuyu zarara uğrattıkları öne sürülen H.Ç. ve İ.Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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