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GÜNCELLEME - Hindistan'da aşırı yağışlar can almaya devam ediyor
- Maharaştra eyaletinin Pune bölgesinde aşırı yağışların yol açtığı sel ve çeşitli kazalarda 17 kişi hayatını kaybetti ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ
Genel 26.09.2019, 21:26
ANKARA (AA) - Hindistan'ın Maharaştra eyaletinin Pune bölgesinde etkili şiddetli yağışların yol açtığı sel ve çeşitli kazalarda 17 kişi yaşamını yitirdi.
"India Today"in haberine göre yetkililer, Pune'de aşırı yağışlara bağlı meydana gelen seller nedeniyle 12, duvar çökmesi sonucu da 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
Maharaştra eyaleti Başbakanı Devendra Fadnavis, eyalet hükümetinin durumu yakından takip ettiğini ve mümkün olan her türlü yardımın sağlandığını ifade etti.
Bir itfaiye yetkilisi, bölgede alçak yerlerdeki birçok ev ve yerleşim yerinin sular altında olduğunu ve bu yerlerde çöken duvarlara ve devrilen ağaçlara ilişkin pek çok haber geldiğini aktardı.
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