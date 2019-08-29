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GÜNCELLEME - Hurma kolileri arasında uyuşturucu kaçakçılığı
- Kapıkule Sınır Kapısı'nda hurma yüklü bir tırda 455,5 kilogram eroin yakalandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Genel 29.08.2019, 15:50
EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda hurma yüklü bir tırda 455,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Macaristan'a gitmek üzere İran'dan yola çıkan A.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan tır, çıkış işlemleri için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.
Dorsede yüklü hurma kolileri içerisine gizlenmiş 455,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücü A.K, işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tırda yakalanan uyuşturucudan haberi olmadığını şeklinde savunma yapan A.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
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