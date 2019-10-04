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GÜNCELLEME - Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 42'ye yükseldi

-Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde hayatını kaybedenlerin sayısı 42'ye yükseldi ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, AYRINTILAR EKLENDİ

Genel 04.10.2019, 13:15
GÜNCELLEME - Irak'taki gösterilerde ölü sayısı 42'ye yükseldi
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BAĞDAT (AA) - Irak'taki hükümet karşıtı gösterilerde son üç günde ölenlerin sayısının 42'ye yükseldiği bildirildi.

Irak'taki hastane kaynaklarına göre, hükümet karşıtı gösterilerde eylemciler ile güvenlik güçleri arasında en şiddetli çatışmaların yaşandığı ülkenin güney doğusundaki Nasiriye kentinde, biri polis en az 25 kişi hayatını kaybetti. Böylece son 3 günde ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi.

Olaylarda, yaklaşık 2 bin 500 kişi yaralandı.

Başkent Bağdat ile ülkenin güneyindeki bazı kentler 1 Ekim'den bu yana işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle hükümet karşıtı protestolara sahne oluyor.

Olaylar nedeniyle başkentin yanı sıra Zikar (Nasiriyye), Meysan (Amara) ve Babil (Hile) kentlerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor.

Irak makamları, gösterileri kontrol etmek için dün internet ve özellikle de sosyal medya platformlarına erişimi durdurmuştu.

Yerel telefon şebekeleriyle iletişim de zaman zaman sorunlar yaşanıyor.

Dün gece geç saatlere kadar çok sayıda kentte eylemlerine devam eden protestocuların, cuma namazından sonra yeniden sokaklara inmesi bekleniyor.

Protestolar özellikle son günlerde Şii nüfusun yoğun olarak yaşadığı güney kentlerine hızla yayılmıştı.

Irak'ta Şii paramiliter güç olarak kurulan ve daha sonra Savunma Bakanlığı çatısı altına alınarak resmi güvenlik birimi haline getirilen Haşdi Şabi örgütü de göstericilerin hedefinde.

Haşdi Şabi'nin Necef ve Amara kentlerindeki ofisleri göstericiler tarafından ateşe verilmişti.


#ırak
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