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GÜNCELLEME - İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu

- Urla ilçesinde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan'a çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Genel 27.09.2019, 20:00
GÜNCELLEME - İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
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İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Çağlayan'a çarpan 35 UDV 07 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü H.G. (70) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

- Olay

Motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, dün kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü İzmir-Çeşme kara yolundaki Adres kavşağında durdurmuş, belge kontrolü yaptığı sırada İzmir yönünden gelen H.G'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç kendisine çarpmıştı.

Çağlayan, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.

Şehit polisin naaşı Konak Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderilmişti.

#şehit #trafik kazası #trafik polisi #Urla Adliyesi
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