GÜNCELLEME - İzmir'de hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi şehit oldu
- Urla ilçesinde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan'a çarparak ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı trafik polisi tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Güzelbahçe Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği'nde görevli motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, hafif ticari aracın çarpması sonucu kaldırıldığı Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çağlayan'a çarpan 35 UDV 07 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü H.G. (70) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Motosikletli trafik polisi Serkan Çağlayan, dün kural ihlali yapan motosiklet sürücüsünü İzmir-Çeşme kara yolundaki Adres kavşağında durdurmuş, belge kontrolü yaptığı sırada İzmir yönünden gelen H.G'nin (70) kullandığı 35 UDV 07 plakalı hafif ticari araç kendisine çarpmıştı.
Çağlayan, sağlık ekiplerince Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı.
Şehit polisin naaşı Konak Meydanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderilmişti.
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