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GÜNCELLEME - İzmir'de makilik alanda yangın
- İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ
Genel 07.09.2019, 20:09
İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesinde makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu kontrol altına alındı.
Urla ilçesi Azmak mevkisinde, rüzgar gülleri yakınlarındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekiplerin havadan ve karadan yaptıkları müdahale sonucu yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.
Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
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