GÜNCELLEME - Japon devriye gemisiyle Kuzey Kore balıkçı teknesi çarpıştı
- Çarpışma nedeniyle balıkçı teknesinden denize atlayan 20 kişilik mürettebat kurtarıldı - Japonya Başbakanı Abe Şinzo, çarpışmayla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı KURTARILANLARIN SAYISI GÜNCELLENDİ, BAŞBAKANIN AÇIKLAMASI EKLENDİ
ANKARA (AA) - Japonya'ya ait bir devriye gemisiyle Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesinin Japon Denizi’nde (Doğu Denizi) çarpışmasının ardından tekneden denize atlayan 20 kişilik mürettebatın kurtarıldığı bildirildi.
Kyodo'da yer alan habere göre, Japon Denizi'nde Japonya Balıkçılık Ajansına ait devriye gemisi Kuzey Kore'ye ait balıkçı teknesiyle çarpıştı.
Japonya Sahil Güvenlik Biriminden yapılan açıklamada, çarpışma sonucu balıkçı teknesinin battığı, kazanın ardından denize atlayan 20 kişilik Kuzey Koreli mürettebatın kurtarıldığı belirtildi.
Tekneden denize atlayan mürettebatın Kuzey Kore'ye ait bir gemi tarafından kurtarıldığı ifade edildi.
Japonya Başbakanı Abe Şinzo, gemi ve teknenin çarpışmasıyla ilgili inceleme başlatılacağını açıkladı.
Abe, meclis oturumunda, Japon münhasır ekonomik bölgesinde yabancı balıkçı tekneleri tarafından yapılan avlanmanın önüne geçilmesi konusunda gerekenin yapılacağını söyledi.
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