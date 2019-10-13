GÜNCELLEME - Japonya'da Hagibis Tayfunu: 2 ölü, en az 90 yaralı
ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, YARALI SAYISI VE DETAYLAR EKLENDİ
TOKYO (AA) - Japonya'da, son 60 yılın en şiddetlisi olacağı tahmin edilen Hagibis Tayfunu nedeniyle en az 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kyodo'nun haberine göre, ülkede etkili olan Hagibis Tayfunu'nda en az 2 kişi yaşamını yitirirken, 90'dan fazla kişi de yaralandı. Kayıp olduğu belirtilen 10 kişi için ise arama çalışması başlatıldı.
Başkent Tokyo ve çevresindeki tren seferleri ve uçuşların büyük çoğunluğunun pazartesi gününe kadar iptal edildiği duyuruldu.
Tokyo Elektrik Gücü Şirketlerinden (TEPCO) yapılan açıklamada da Chiba vilayetinde 770 bin eve elektrik verilemediği kaydedildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı, bugün, Hagibis'in son 60 yılın en şiddetli tayfunu olabileceği uyarısında bulunmuştu.
Ardından da yetkililer, Tokyo, Gunma, Saitama, Kanagava, Yamanaşi, Nagano ve Şizuoka vilayetlerinde acil durum ilan etmişti.
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