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GÜNCELLEME - Karaman merkezli FETÖ operasyonu
- Örgütün öğrenci yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına alınan 10 zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Genel 04.10.2019, 18:51
KARAMAN (AA) - Karaman merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları sürüyor.
Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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