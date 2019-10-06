GÜNCELLEME - Kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı
- Kırklareli'nde kayalıktaki 5 kişi ile çalışmalar sırasında dalgalar nedeniyle bölgede mahsur kalan kurtarma ekibi balıkçı teknesiyle kıyıya ulaştırıldı BALIKÇILARIN KURTARILMASI EKLENDİ
KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde teknelerinin karaya oturması sonucu kayalıklarda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı.
Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinden akşam saatlerinde avlanmak için denize açılan Metin (37) ve Arda Ertekin (12), Nadir (35) ve Ayberk Özer (14) ile Erdoğan Koç (40) fırtınaya yakalandı.
Sirkeçatağı mevkisinde savrulan tekneleri kayalıklara çarpan balıkçılar, kayalığın üzerine çıktı.
İhbarın ardından harekete geçen AFAD ve jandarma ekipleri, fırtına nedeniyle bölgeye ulaşamadı.
Sabah saatlerinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye hareket etti.
Çağrılan balıkçı teknesinden uzatılan halat zodyak bota bağlandı.
Zodyak bot tekneyle çekilerek mahsur kalan balıkçılar ile ekipteki 4 personel kurtarıldı.
Nadir Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece 22.00'de balık avlamak için denize açıldıklarını ancak fırtına ve dalgalar nedeniyle teknelerinin sürüklenerek kayalıklara vurduğunu söyledi.
Çok korktuklarını, ısınmak için ateş yaktıklarını ifade eden Özer, kurtarıldıkları için mutlu olduklarını belirtti.
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