GÜNCELLEME - Kayseri'deki kadın cinayeti
- Melikgazi ilçesinde tartıştığı eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Genel 10.10.2019, 19:21
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün tartıştığı eşini tabancayla öldüren ve saklandığı evde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tavlusun Mahallesi Atatürk Caddesi Vahit Apartmanı'ndaki evlerinde, tartıştığı eşi Gizem Vural D'yi (27) tabancayla öldürdükten sonra kaçan Mehmet D'yi (32) kent merkezinde saklandığı evde yakaladı.
Mehmet D, gazetecilerin soruları üzerine "pişman olduğunu" söyledi.
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan zanlı tutuklandı.
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