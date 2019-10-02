GÜNCELLEME - Kuzey Kore'den füze denemesi
- Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı: - "Kuzey Kore, sabah saatlerinde Doğu Denizi'ne iki füze fırlattı" - Füzelerin, denizaltından fırlatılan balistik füze olduğu tespit edildi FÜZELERE İLİŞKİN DETAYLAR EKLENDİ
KUALA LUMPUR (AA) - Kuzey Kore'nin, Doğu Denizi'ne fırlattığı iki füzenin, denizaltından fırlatılan balistik füze olduğu belirlendi.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin sabah saatlerinde iki füze fırlattığı belirtildi.
Füzelerden birinin yerel saatle 07.20 sıralarında Doğu Denizi'nin ortalarına, diğerinin ise Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesindeki doğu illerinden Shimane kıyılarına düştüğü açıklandı.
Söz konusu füze denemelerinde herhangi bir askeri mühimmata zarar gelmediği kaydedildi.
Kuzey Kore'nin bu füze türünü en son 2016'da denediği belirtildi.
Doğu Denizi'ne sıkça füze ateşleyen Kuzey Kore, bu yıl içinde 11 defa füze denemesi gerçekleştirdi.
Kuzey Kore hükümeti, dün Washington ve Pyongyang yönetimlerinin nükleer konusu üzerine 4 Ekim'de ön görüşme ve 5 Ekim'de çalışma düzeyinde müzakereler yapılması üzerine mutabık kaldığını açıklamıştı.
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