GÜNCELLEME - Manisa'da fabrika yangını

MANİSA (AA) - Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde (MOSB) havlupan ve radyatör üreten fabrikada çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikanın gece bekçisinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına Manisa Orman İşletme Şefliği arazözleri de destek verdi.

Kimyasal malzemelerin de bulunduğu bölümdeki yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, fabrikanın üretim bölümünde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.