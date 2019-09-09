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GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

- Menteşe ilçesinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale sonucunda kontrol altına alındı YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI VE DETAY EKLENDİ

Genel 09.09.2019, 15:22
GÜNCELLEME - Muğla'da orman yangını

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yenice Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, havadan 4 helikopter ve karadan 20 arazöz ve 100 orman işçisi ile müdahale edildi.

Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba sarf etti. Yangını söndürme çalışmalarına bölgede yaşayan vatandaşlar da destek verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürüyor.

Yangında yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan Yenice Mahallesi Omaran mevkisindeki mezarlık alana da sıçrayan yangında bazı mezar taşları da zarar gördü.

#menteşe #muğla #orman yangini #yenice
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