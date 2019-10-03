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GÜNCELLEME - Paris Emniyet Müdürlüğünde bıçaklı saldırı: 4 ölü
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Genel 03.10.2019, 16:09
PARİS (AA) - Paris Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.
Fransız basınındaki haberlere göre, Paris Emniyet Müdürlüğü binasına giren saldırgan, bıçaklı saldırı gerçekleştirdi.
Çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı, bir metro durağı da kapatıldı.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İçişleri Bakanı Christophe Castaner'in olay yerine gideceği belirtildi.
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