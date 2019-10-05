GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tır çarpıştı: 1 şehit, 14 asker yaralı
YARALI ASKERLERDEN BİRİNİN ŞEHİT OLDUĞU EKLENDİ
Genel 05.10.2019, 19:03
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da askeri midibüs ile tırın çarpışması sonucu bir asker şehit oldu, 14 asker yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun Taşlı Höyük mevkisinde A.B'nin kullandığı 63 KS 840 plakalı askeri midibüs aynı istikamette seyreden A.B. yönetimindeki 01 BH 895 plakalı tırla çarpıştı.
Tedavi altına alınan yaralı askerlerden biri, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Askerlerin kırsaldaki bir mahallede kavga ihbarı aldıkları ve olaya müdahale etmeye gittikleri öğrenildi.
Öte yandan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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