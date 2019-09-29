GÜNCELLEME - Siirt'te 3 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Siirt'in Baykan ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Baykan kırsalında İl Jandarma Komutanlığınce gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, bir teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Operasyon kapsamında silahları ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 oldu.

Bölgede operasyonlar sürüyor.