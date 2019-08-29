GÜNCELLEME - Trafik tartışmasında hamile kadın silahla yaralandı
- Karaman'da trafikte tartıştıkları kişilerce elinden silahla yaralanan hamile kadın ve sopayla darbedilen eşi hastaneye kaldırıldı - Olaya ilişkin 2 şüpheliden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
KARAMAN (AA) - Karaman'da hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgada hamile bir kadının silahla, eşinin de darp sonucu yaralanmasıyla ilgili 1 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, 70 BG 740 plakalı otomobiliyle merkeze bağlı Osmaniye köyünden Ayrancı ilçesine giden A.K'nin (33) aracı, Çoğlu köyü civarında arıza yaptı.
A.K. geriye doğru manevra yaparken T.Ş. (19) idaresindeki 70 DV 830 plakalı otomobille çarpıştı.
Kaza sonrası A.K, otomobilden inen T.Ş. ve yanındaki kardeşi 16 yaşındaki M.Ş ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası otomobildeki silahını alan M.Ş'nin, A.K'nin hamile olduğu öğrenilen eşi H.K'yi elinden yaraladığı, T.Ş'nin de sopayla A.K'yi darbettiği ileri sürüldü.
Yaralılar, Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Karaman Adliyesine sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan M.Ş. hakkında tutuklama kararı verildi, T.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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