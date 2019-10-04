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GÜNCELLEME - Ukrayna'da uçak kazası: 5 ölü, 3 yaralı

- Yakıtının bitmesi nedeniyle acil iniş yapan uçaktaki 5 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Genel 04.10.2019, 19:28
GÜNCELLEME - Ukrayna'da uçak kazası: 5 ölü, 3 yaralı
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KİEV (AA) - Ukrayna'nın Lvov kentinde kargo uçağının yakıtının bitmesi nedeniyle havalimanına ulaşamadan acil iniş yapması sonucu 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Ukrayna Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İspanya'nın Vigo şehrinden Ukrayna'nın Lvov kentine giden An-12 kargo uçağının, yakıtının bitmesi nedeniyle Lviv Danylo Halytskyi Havalimanı yakınlarına acil iniş yaptığı bildirildi.

Kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı kaydedildi.

#Acil iniş #kargo uçağı #Ukrayna
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