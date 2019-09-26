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GÜNCELLEME - Yalova merkezli FETÖ operasyonu
- Gözaltına alınan 23 zanlıdan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
Genel 26.09.2019, 20:32
YALOVA (AA) - Yalova merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlılardan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Diğer 16 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova, Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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