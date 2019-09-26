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GÜNCELLEME - Yalova merkezli FETÖ operasyonu

- Gözaltına alınan 23 zanlıdan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Genel 26.09.2019, 20:32
GÜNCELLEME - Yalova merkezli FETÖ operasyonu
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YALOVA (AA) - Yalova merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan zanlılardan 7'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 16 zanlının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova, Bursa, Erzurum, İstanbul, Sakarya, Samsun ve Kocaeli'de eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.


#FETÖ operasyonu #yalova
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