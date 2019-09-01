GÜNDEM / 1 Eylül 2019 Ekonomi -Siyaset -Spor

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile Vahdettin Köşkü'nde görüşecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda Toplu Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

- Erdoğan, Konya Büyükşehir Belediyesini ve Valiliği ziyaret edecek, AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen akşam yemeğine katılacak.

(İstanbul/11.00/Konya/15.00/17.00/17.30/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasının 80. yılı anma törenlerine katılacak.

(Varşova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.

- Organizasyonun ikinci gününde Türkiye, E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya ile karşılaşacak. Gruptaki diğer maçta Çekya ile ABD karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçları F Grubu'nda Yeni Zelanda-Brezilya ve Yunanistan-Karadağ, G Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti-Ürdün ve Fransa-Almanya, H Grubu'nda da Kanada-Avustralya ve Senegal-Litvanya arasında oynanacak.

(Şanghay/11.30/15.30/Nanjing/11.00/15.00/Shenzhen/11.30/15.30/Dongguan/10.30/14.30)

2- Türkiye, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçlarıyla sürüyor.

- Türkiye, Ankara Spor Salonu'nda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçları Sırbistan-Romanya, Almanya-Slovenya, Polonya-İspanya, Rusya-Belçika, İtalya-Slovakya, Hollanda-Yunanistan ve Azerbaycan-Bulgaristan arasında oynanacak.

(Ankara/19.30/17.00/Lodz/19.00/21.30/Bratislava/16.30/19.00/Budapeşte/17.00/19.30) (Fotoğraflı)

3- Süper Lig'de 3. hafta Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir, Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep, Fenerbahçe-Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor-Alanyaspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/Sivas/19.15/İstanbul/Malatya/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- TFF 1. Lig'de 3. hafta Giresunspor-Hatayspor, Fatih Karagümrük-Hatayspor, Eskişehirspor-Bursaspor, Adana Demirspor-Keçiörengücü müsabakalarıyla sona erecek.

(Giresun/İstanbul/19.15/Eskişehir/Adana/21.45) (Fotoğraflı)

5- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda finallerle sona erecek.

(Mersin/13.30) (Fotoğraflı)

6- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ikinci maçında İsrail ile karşılaşacak.

(Walbrzych/15.30)

7- CIP Travel Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur ilk maçında Romanya temsilcisi Dobrogea Sud'u Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda konuk edecek.

(Antalya/17.00) (Fotoğraflı)

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı Belçika Grand Prix'si koşulacak.

(Stavelot/16.10)

9- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk hafta maçları tamamlanacak.

ÖZEL HABER

1- TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ATAĞI - İstanbul'un sürücüsüz metrosuna milli çözüm

- Metro İstanbul AŞ, TÜBİTAK BİLGEM ve ASELSAN'ın güç birliğiyle başlatılan Sürücüsüz Metro Sinyalizasyon Sistemi Geliştirme Projesi son sürat devam ediyor

- 2021'de işletmeye alınacak projede 100'den fazla Ar-Ge mühendisi görev alıyor

- Proje kapsamında dünyada sadece 5-6 firmanın sahip olduğu Haberleşme Tabanlı Metro Sinyalizasyon Teknolojisi tamamen milli imkanlarla geliştirilecek

- Sinyalizasyon sistemlerinde yurt dışı bağımlılığı ortadan kaldırılacak

(Göksel Yıldırım/Ankara)

2 - Cemil Meriç'in kütüphanesindeki eserler Cumhurbaşkanlığı'na bağışlandı

- Yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç'in kütüphanesindeki Osmanlıca eserler, Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ne hibe edildi

- Cemil Meriç'in kızı Ümit Meriç:

- "Bütün ciltlerinde babamın ellerinin sıcaklığını hissediyorum. Bir kısmı beraber okuduğumuz kitaplar, fakat böyle olmasına rağmen kitapların benim kütüphanemde kalmasının egoizm olduğu kanaatine vardım"

- "Külliyeye kitapları hediye etmek suretiyle 'kökü mazide olan atiyim' inancına sahip olan ülkemin hafızasına, hafızasının hücrelerine birkaç hücre de ben ilave ederek onu devletime armağan ediyorum, dolayısıyla toplumuma armağan ediyorum, dolayısıyla da beşeriyete armağan etmiş oluyorum"

- "Benim evimin kütüphanesinde bulunacaklarına beşeriyetin, ümmetimin ve milletimin hizmetinde bir açılım göstereceğine inandığım için bu kitapları seve seve, ayrıldığım için biraz üzülerek ama asıl layık oldukları yere hediye ederek, tam yerine vermiş olduğumu düşünerek çok büyük bir bahtiyarlık hissediyorum"

(İstanbul/ Kaan Bozdoğan)

3- CHP'li belediyeler sendikalaşıyor

- CHP'li belediyeler, Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası'nı kurarak üye yazılım işlemlerini başlattı

- Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun:

- "Bu sadece belediye başkanlarının örgütlendiği bir yapı. Toplu sözleşme yapacaklar gibi bir sorumlulukları yok. Burada belediye başkanları kendi sorunlarını görüşecekler, bilgilerini, deneyimlerini birbirlerine aktaracaklar"

- "(CHP'li belediyelerdeki işten çıkarmalar) Kadın kollarında çalışıyor, şurada çalışıyor, burada çalışıyor, belediyeye hiç uğramadan maaş alıyorsa yazık değil mi? Sizin vergilerinizle ödeniyor bu maaşlar. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Ama biz çalışan, gerçekten belediyede faaliyetiyle, emeğiyle katkıda bulunan hiç kimsenin asla ve asla iş akdini feshetmeyiz"

(Barış Gündoğan/Ankara)

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