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GÜNDEM / 10 Eylül 2019

ANADOLU AJANSI

Genel 10.09.2019, 09:00 10.09.2019, 09:18
GÜNDEM / 10 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindeki heyeti kabul edecek, Kabine Toplantısı'na başkanlık yapacak.

(Ankara/13.00/15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanovic ile bir araya gelecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)


GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 11'i tutuklu 14'ü firari 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na sosyal paylaşım sitesi üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan FETÖ'cü Enes Kanter'in yargılanmasına İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)


KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile YÖK arasında imzalanacak iş birliği protokolünün imza törenine katılacak.


(Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Avrupa Konseyinin Dünya Dopingle Mücadele Ajansı üyeliği seçimi için Avrupa Konseyi Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliğinde düzenlenecek resepsiyona katılacak.

(Strazburg) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 6. hafta A, B ve H gruplarında yapılacak 7 maçla tamamlanacak.

- H Grubu'nda yer alan Türkiye, deplasmanda Moldova ile karşı karşıya gelecek.

(Kişinev/21.45) (Fotoğraflı)

3- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın çeyrek finalinde Arjantin-Sırbistan, İspanya-Polonya maçları yapılacak.

(Dongguan/14.00/Şanghay/16.00)

4- Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı 6 maçla başlayacak.

5- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.

ÖZEL HABER

1- Türkiye-İngiltere ilişkilerinde Brexit sonrası için "iyimser" hava
- Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut:
- "Brexit sonrası İngiltere ile ilişkilerimizin daha da güçlenerek devam edeceğine inanıyorum. Türkiye nihai karara göre ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendiği bir senaryo çerçevesinde hareket etmektedir"
- DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür:
- "Şartlar nasıl gelişirse gelişsin İngiltere ile Türkiye'nin iki güçlü ortak olarak yollarına devam etmelerinde büyük fayda görüyorum"

(Ayşenur Sağlam/Ankara)

2- Özel okulların kayıt sözleşmesinde "kitap-kırtasiye" güncellemesi

- Milli Eğitim Bakanlığınca özel okulların kayıt sözleşmesinde yapılan güncellemeyle, velilerden istenen "kırtasiye", "kitap", "kıyafet", "servis" gibi ücret kalemlerinin de sözleşmede yer alması sağlandı
- Uygulamayla velilerin kayıt döneminde bilgi sahibi olabilmesi ve sonradan sürpriz ücret artışlarıyla karşı karşıya kalmasını engellemek amaçlanıyor
- Özel okullar 2019-2020 eğitim öğretim döneminden itibaren kayıt işlemlerini güncellenen sözleşme doğrultusunda yapacak

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Katılım bankalarının aktif büyüklüğü 240 milyar liraya ulaştı

- Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan:
- “Katılım bankacılığı sektörünün, geçen yılki başarılı büyüme grafiği bu yılın ilk yarısında da devam etti. Haziran verilerine göre katılım bankalarının aktif büyüklüğü 239,6 milyar liraya ulaştı”
- “İstanbul Finans Merkezi projesi içerisinde katılım bankacılığının tamamen ayrı bir başlık olarak ele alınması ve bu kapsamda altyapı çalışmalarına önem verilmesi de yine bu hedeflerin gerçekleştirilmesi açısından önem arz ediyor”
- “Dijital dönüşüm programı kapsamında sürdürdüğümüz Robotik Süreç Otomasyonu robot teknolojilerle olan çalışmalarımıza örnek teşkil ediyor. Proje kapsamında özellikle manuel, birbirinin tekrarı ve öngörülebilen işleri yazılım robotlarına yaptırıyoruz”

(Yunus Türk/İstanbul)

#GÜNDEM 10 Eylül 2019
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