GÜNDEM / 26 Eylül 2019

YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Türkiye'de Yolcu Taşımacılığı Hizmetlerinin Erişilebilirliği Çalıştayı"nın kapanışına katılacak.



(Ankara/10.30/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na iştirak edecek.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ceyhan Polipropilen Üretim Tesisi Teknoloji Lisansör ve Ortaklık Anlaşmaları İmza Töreni'ne katılacak.



(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- TÜİK, 2018 yılı kültürel miras istatistiklerini yayımlayacak.



(Ankara/10.00)



3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/14.30)





DÜNYA DİPLOMASİ



1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürlüğünce düzenlenen "2019-2020 Akademik Yıl Açılış Programı"na katılacak.



(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



4- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



5- Terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Kocaeli emirleri"nin de aralarında olduğu 25'i tutuklu, 1'i firari 49 sanığın yargılanmasına devam edilecek.



(Kocaeli/09.00)





SPOR



1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şehitkamil Belediyesi Beykent Spor Kompleksi'nin açılış törenine katılacak, Olimpik Yüzme Havuzu inşaatında incelemelerde bulunacak. Yaz Spor Okulları'nın kapanış programına iştirak edecek.



- Kasapoğlu ve Gül, Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında Şahinbey Spor Salonu'nda oynanacak 35. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını izleyecek.



(Gaziantep/14.00/15.00/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Basketbolda Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası Gaziantep'te sahibini bulacak.



- Geçen sezonun Basketbol Süper Ligi şampiyonu Anadolu Efes ile Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe Beko, Şahinbey Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.



(Gaziantep/19.00) (Fotoğraflı)



3- Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı 5 maçla sona erecek.



- Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep deplasmanda Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Gençlerbirliği ise evinde Osmaniyespor ile karşı karşıya gelecek.



(Kırıkkale/13.00/Ankara/16.30) (Fotoğraflı)



4- Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali'nin basın toplantısı, Dünya Etnospor Konfederasyonu (DEK) Başkanı Bilal Erdoğan ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı ve DEK Başkan Vekili Hakan Kazancı'nın katılımıyla Sirkeci'deki Sepetçiler Kasrı'nda düzenlenecek.



(İstanbul/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nın ilk yarı final maçında Polonya ile Slovenya karşı karşıya gelecek.



(Ljubljana/21.30)



6- Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası eleme turu ilk maçında Bellona Kayseri Basketbol, Rusya temsilcisi Spartak Noginsk ile deplasmanda karşılaşacak.



(Noginsk/17.00)





ÖZEL HABER



1- Bir yılda 2 bin 611 yabancı yatırımcı Türk vatandaşı oldu

- Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in değiştirilmesinden bu yana geçen bir yıllık sürede 2 bin 611 yabancı yatırımcı, Türk vatandaşı oldu

- Söz konusu dönemde Türk vatandaşlığı için yapılan başvuru sayısı ise 3 bin 859'a ulaştı

- Yatırım danışmanlık şirketi Grow in EMEA'nın kurucu ortağı Ali Rıza Babaoğlan:

- "(Yeni yönetmelikle son bir yılda) Önceki yıla göre yabancı yatırımcıların ilgisi en az 10 kat arttı. Programın Türk ekonomisine ciddi fayda sağladığını görüyoruz"

- "Başta Müslüman ülkeler ve yakın coğrafyalar olmak üzere dünyanın her yerinden yatırımla Türk vatandaşlığına geçmek için talep geliyor"



(Uğur Aslanhan/İstanbul)



2- GRAFİKLİ - Kuru incir üretimi rekora koşuyor



- Özellikle dış piyasa talebinin hızla arttığı kuru incirde bu sezon hava şartlarının iyi gitmesiyle yaklaşık 90 bin ton rekolte bekleniyor

- Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep:

- "Bu sezon 350 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz. Bu hedefi çok rahat yakalayacağımızı umut ediyorum"

- Birliğin Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Işık:

- "Son 30 yılın en iyi inciri olduğu hem çiftçimiz hem de bölgedeki tüccarlar tarafından ifade ediliyor. Bu fırsatı iyi kullanmalıyız"



(Yusuf Şahbaz/İzmir)



3- Nadide kültür öğeleri Milli Kütüphaneye emanet



- Taş plaklardan reklam, film, opera ve bale afişlerine, eski kartpostal ve takvimlerden yağlıboya tablolara, özel gün davetiyelerinden eski TRT yapımlarına kadar birçok materyalin bulunduğu Milli Kütüphane koleksiyonu adeta milli bir arşiv olma özelliği taşıyor



- Milli Kütüphanenin korumasında yer alan kültürel öğeler arasında ilk renkli Türk filmi Halıcı Kız'ın orijinal afişi, gölge oyunu sanatçısı Hayali Ali'nin 280'e yakın tasvirinden oluşan özel koleksiyonu, Pierre Loti'nin İstanbul'dan yazdığı mektuplar da bulunuyor



(Eda Özdener/Ankara)







