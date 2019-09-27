GÜNDEM / 27 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy'de Endüstriyel Fuarı’nı ziyaret edecek, iki okulun açılış töreni ile Edirne'de TED Koleji ve Trakya Üniversitesi akademik yıl açılışlarına katılacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.



(Tekirdağ/10.00/11.00/Edirne/14.30/16.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal’daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık edecek.



(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)







YASAMA YÜRÜTME SİYASET



1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılacak, Valiliği ziyaret edecek, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na iştirak edecek.



(İzmir/10.00/15.00/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği, Belediyeyi, Besni Osman İsot Mesleki Teknik Anadolu Lisesini ve İnovasyon Merkezini ziyaret edecek, 21. Besni Eğitim Günleri'ne katılacak.



(Adıyaman/09.30-17.30)



3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)







EKONOMİ



1- TÜİK, eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni, temmuz ayı katı yakıtlar, ocak-haziran dönemi elektrik ve doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.



(Ankara/10.00)



2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ağustos ayına ilişkin uluslararası rezervler ve döviz likiditesini duyuracak.



(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ



1- BM 74. Genel Kurulu görüşmeleri devam ediyor.



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görüşmeler kapsamında temaslarını sürdürecek.



(New York) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL



1- İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.



(İstanbul) (Fotoğraflı - Görüntülü)



2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği, Belediyeyi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret edecek, üniversite öğrencileriyle buluşacak, Ali Bey Camisi'nde cuma namazı kıldırarak hutbe irat edecek ve hafızlık icazet programına katılacak.



(Nevşehir/09.00-15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)



3- FETÖ davaları



- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



4- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.



(İstanbul/10.00)



5- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davaya 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



6- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.(Diyarbakır) (Fotoğraflı - Görüntülü)KÜLTÜR SANAT1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ni açıklıyor.(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)2- İstanbul İl Göç İdaresi binasındaki "Göç" enstalasyonunun tasarımcısı Zeynep Melek Bulut, Akademi Beyoğlu'nda "Ötekiler için Sanat ve Mimarlık - Göç" konulu konuşma yapacak.(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)3- "13. Beyoğlu Belediyesi Sahaf Festivali"nin açılış töreni Taksim Meydanı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)SPOR1- Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak.(Doha/16.30)2- Süper Lig'de 6. hafta Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı)3- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci yarı final maçında Sırbistan ile Fransa karşı karşıya gelecek.(Paris/22.00)ÖZEL HABER1- Engelli öğrenciler MEB'in kültür gezileriyle Türkiye'yi tanıyor- Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen "kültür gezileri" ile farklı engel gruplarından 3 bin 500 çocuk ve ailesi Türkiye'nin tarihi zenginliklerini tanıma fırsatını buldu- Gezilerle çocukların Türkiye'nin dört bir yanındaki güzellikleri yakından görmesi ve sosyalleşerek toplumla bütünleşmeleri amaçlanıyor- Bu kapsamda sonbahar dönemi için Çanakkale ile başlayan kültür gezileri Samsun ve Antalya seyahatleriyle devam edecek(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı)2- ÇAYKUR 721 bin ton yaş çay aldı- Doğu Karadeniz'de 46 fabrikayla Türk çay sektörüne yön veren ÇAYKUR, üçüncü sürgün alımlarının devam ettiği bugünlerde yaklaşık 721 bin tonla tarihinin en yüksek üçüncü alım rakamına ulaştı- En fazla çay alımını 800 bin 143 tonla 1999 yılında gerçekleştiren ÇAYKUR, 2019 alım kampanyası sonunda 2018'deki 732 bin 500 tonun üzerine çıkmayı hedefliyor- Genel Müdür Vekili Yusuf Ziya Alim:- "Geçen yıl yaklaşık 733 bin ton çay almıştık. Bu yıl, bu rakamı geçeceğimizi tahmin ediyoruz. Yaş çay alımları devam ediyor"(Muhittin Sandıkçı/Rize)3- ANALİZ - Türkiye ile ABD ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor- Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmini 20 milyar dolardan 100 milyar dolara çıkarmak için iki ülke yetkilileri, siyasi iradeyi ortaya koyarken, analistler, ikili görüşme ve anlaşmalarda Türkiye'nin son yıllarda iyileşme gösteren ihracatın ithalatı karşılama oranının gözetilmesi gerektiğini vurguladı- Son 10 yılda ticaret hacminde 5 milyar dolar civarında artış yaşansa da ticaret hacminin 21 milyar doları aşamadığı görülüyor- ABD'ye en fazla ihraç edilen ürünlerin başında motorlu kara taşıtları, kazan, makine aksam ve parçaları, demir ve çelik, halıcılık, mineral yakıt ve yağlar geliyor- ABD'den ithal edilen ürünlerde hava taşıtları, demir ve çelik, mineral yakıt ve yağlar, kazan, makine ve mekanik cihazlar ile optik, tıbbi ve cerrahi cihazlar ilk sıralarda yer alıyor(Murat Birinci/İstanbul)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.