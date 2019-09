GÜNDEM / 3 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

(Ankara/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Göç Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Bursa/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- AK Parti Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde, işten çıkarılan belediye personelini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Orta Anadolu Ekonomi Forumu"na katılacak.

(Sivas/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Çekya Başbakanı Andrej Babis ve Çekya Ticaret ve Sanayi Bakanı Karel Havlicek'in katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde düzenlenecek çalışma yemeğine iştirak edecek.

(Ankara/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)



DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) Gençlik Günü Kutlaması ve Beşiktaş JK Bolu Gerede Kamp Tesisleri'nin açılışına katılacak.

(İstanbul/10.00/Bolu/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de sürüyor.



- Organizasyonun dördüncü gününde Türkiye, E Grubu'ndaki ikinci maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Gruptaki diğer maçta Japonya ile Çekya karşılaşacak.



- Günün diğer maçları F Grubu'nda Karadağ-Yeni Zelanda ve Brezilya-Yunanistan, G Grubu'nda Almanya-Dominik Cumhuriyeti ve Ürdün-Fransa, H Grubu'nda da Avustralya-Senegal ve Litvanya-Kanada arasında olacak.

(Şanghay/15.30/11.30/Nanjing/11.00/15.00/Shenzhen/11.30/15.30/Dongguan/10.30/14.30) (Fotoğraflı)

3- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Cumartesi günü İstanbul'da Andorra, 10 Eylül Salı günü de deplasmanda Moldova ile oynayacağı beşinci ve altıncı maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kadın A Milli Futbol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

(Heerenveen/21.00)

5- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki dördüncü maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Walbrzych/17.45)

6- Hentbolda erkekler ve kadınlarda 2019-2020 sezonu Türkiye Kupası 1. tur eşleşmeleriyle, Süper Lig fikstür çekimi Türkiye Hentbol Federasyonunun merkez binasında yapılacak.

(Ankara/14.00/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ - Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kongre 100 yaşında

- Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından 4 Eylül 1919'da gerçekleştirilen Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan ve 108 gün boyunca Milli Mücadele'nin merkezi olan Sivas'ta, tarihi kongrenin 100. yılı coşkusu yaşanıyor

- "Manda ve himaye" fikrinin reddedildiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü, kentte yıl boyunca düzenlenen çok sayıda etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor

- Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Burada bir milletin kurtuluşunu hazırlayan kararlar verildi" sözüyle önemine dikkati çektiği Sivas, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı kent olarak da biliniyor



(Serhat Zafer/Sivas)

2- Kırtasiye ürünleri TSE merceğinde

- Yeni eğitim öğretim yılının başlamasına günler kala kırtasiye ürünlerinde denetimler sıkılaştırılırken, şüpheli ürünler TSE tarafından testten geçiriliyor

- TSE Laboratuvar Yönetim Temsilcisi Selcen Öksüz Çelebi:

- "Veliler ürün satın alırken etiketleme bilgilerine dikkat etmeli"

- "Kırtasiye ürünlerinin içinde bulunan ağır metaller ilerleyen dönemlerde vücutta birikerek hastalıklara sebep oluyor"



(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)



3- Arjantin'in ekonomi imajı gelişmekte olan ülkeleri zedeliyor

- Bugüne kadar 40 kez IMF'nin kapısını çalan ve mali kaynaklarını ölçüsüz harcaması ile tanınan Arjantin'de, hükümetin döviz kontrolü getirmesi derinleşen ekonomik krizi gün yüzüne çıkardı

- Latin Amerika'nın en büyük üçüncü ekonomisi konumundaki Arjantin, gerek yüzde 10'ları aşan işsizlik oranı gerekse de yüzde 54,4'le dünyadaki en yüksek enflasyonlardan birine sahip olması ile dikkati çekerken, borçlarının milli gelire oranıyla da öne çıkıyor

- Arjantin'de kamu borcunun milli gelir içindeki payı 2018 itibarıyla yüzde 86,2 olurken, söz konusu oranın 1997-2018 dönemindeki ortalaması yüzde 64,6 düzeyinde gerçekleşti

- IMF'den en fazla borç alan ülkeler arasında olan ve mevcutta Fon'la 57,1 milyar dolarlık stand-by anlaşması bulunan Arjantin, fonun desteklerinin mali krizleri çözmede yetersiz kalabileceğine dair başarısız bir örnek teşkil ediyor

- Doların, peso karşısında ağustosta tarihi zirvesini görmesinin ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch ve Moody's de ülkenin notunu düşürürken, gerek ekonomik göstergeler gerek not değerlendirmelerine bakıldığında Arjantin'in diğer gelişmekte olan ülkelerden oldukça negatif ayrıştığı görülüyor

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)



