GÜNDEM / 30 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920







1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına başkanlık edecek, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2019-2020 Sezonu Açılış Konseri'ne katılacak.



(Ankara/15.00/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov ile heyetler arası görüşmede bir araya gelecek, Ukrayna İçişleri Bakanlığına bağlı birimlerin taktiksel ve özel uygulamalarını göstereceği programa katılacak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşecek.

(Kiev) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ



1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yeni Ekonomi Programı 2020-2022 Lansman Toplantısı"na iştirak edecek.



(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bezmialem Vakıf Üniversitesi Beykoz Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji Enstitüsü açılış törenine katılıyor.



(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 2019-2020 akademik yılı açılış törenine iştirak edecek.



(Bilecik/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



4- Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, 26 bini aşkın eczaneyi ilgilendiren iş birliği protokolünü imzalayacak.



(Ankara/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)



5- TÜİK tarafından ağustos ayı dış ticaret istatistikleri açıklanacak.



(Ankara/10.00)







DÜNYA DİPLOMASİ



1- Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac için cenaze töreni düzenlenecek.



(Paris) (Fotoğraflı-Görüntülü)



2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.



(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) (Fotoğraflı-Görüntülü)







GÜNCEL



1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.



(Diyarbakır) (Fotoğraflı-Görüntülü)







SPOR



1- Süper Lig'de 6. hafta Gazişehir Gaziantep-Göztepe maçıyla tamamlanacak.



(Gaziantep/20.00) (Fotoğraflı)



2- Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Paris Saint-German ile yapacağı maç öncesinde teknik direktör Fatih Terim ile Paris Saint-German Teknik Direktörü Thomas Tuchel, düzenlenecek basın toplantısına katılacak.



(İstanbul/20.30/18.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)



3- Dünya Atletizm Şampiyonası, Doha'da sürüyor. (Fotoğraflı)4- Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası Anadolu Efes-OGM Ormanspor maçıyla tamamlanacak.(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)5- Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde, 2019-2020 sezonu ilk haftası Beykoz Belediyespor-Göztepe maçıyla sona erecek.(İstanbul/15.00)6- TFF 1. Lig'de 6. hafta Altınordu-Adana Demirspor maçıyla sona erecek.(İzmir/19.00) (Fotoğraflı)7- TFF 3. Lig 1. Grup'ta 5. hafta Çankaya-Anagold 24Erzincanspor maçıyla tamamlanacak.(Ankara/15.30)ÖZEL HABER1- DASK, 20 milyar TL hasar ödeyebilme kapasitesine sahip- Doğal Afet Sigortaları Kurumu:- "Operasyonel hazırlıklarımızın yanı sıra muhtemel depremlere karşı hasar ödeme gücümüzü de artırmaya devam ediyoruz. Sigortalılarımıza verdiğimiz teminat boyutu ile uyumlu olarak büyük bir deprem karşısında birikmiş deprem rezervimiz ve reasürans imkanları sayesinde 20 milyar TL tutarında hasar ödeyebilme kapasitesine sahibiz"- "DASK olarak, 2000 yılından bu yana afet yönetimi alanında yürüttüğümüz çalışmalarla olası bir depreme karşı önlemlerimizi alıyor, depreme hazır olmak için operasyonel ve finansal gücümüzü artıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz"- "İstanbul'da sigortalılık oranının yüzde 63'e ulaştığı görülüyor"(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)2- Küresel risk sermayesi 1 trilyon dolara koşuyor- Küresel Risk Sermayesi raporuna göre, kayda değer bir büyüme oranı yakalayan ve bu büyümeyi sürdürmek için sermayeye ihtiyaç duyan girişimlere sağlanan destek olarak literatüre geçen risk sermayesi kapsamında yapılan yatırımlar, 5 yılda ikiye katlanarak Aralık 2018 itibarıyla 856 milyar dolara ulaştı- Şirketlere risk sermayesi kapsamında yapılan yatırımların gelecek 5 yıl içinde 1 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor- ABD, risk sermayesi açısından dünyanın en büyük piyasası olma özelliğini sürdürürken, bu alandaki yatırımların en fazla Çin'de artış kaydettiği görüldü- Risk sermayesiyle desteklenen şirketlerin girişimlerinin en çok nesnelerin interneti, sağlık teknolojisi, yapay zeka ve makine öğrenmesi alanlarında yoğunlaşması dikkati çekti(Belgin Yakışan Mutlu/Zeynep Kahveci/İstanbul)3- "2020'de 6 milyon İranlı turist Türkiye'yi ziyaret edecek"- İran ile ilişkilerin geliştirilmesine yönelik projeler ve tanıtım çalışmaları sayesinde İranlıların tatil için tercih ettiği ülkeler arasında ilk sırada yer alan Türkiye'ye, 2020'de de komşu ülkeden 6 milyonu aşkın turistin gelmesi bekleniyor- Geçen yıl, tarihi ve doğal güzellikleriyle dünyanın göz bebeği olan Türkiye'de tatil yapan yaklaşık 5 milyon İranlı turist, başta Van olmak üzere birçok ilde otellerdeki doluluğu yüzde 100'e çıkardı, yaptıkları harcamalarla konakladıkları illerde ekonominin canlanmasını sağladı- İran Bilimsel Ekoturizm Başkanı Farid Javaherzadeh:- "Türkiye'nin hem Müslüman bir ülke oluşu hem de İran halkının Türkiye'ye sevgisi turist sayısını her yıl artırıyor. 2020'de Türkiye'ye gelecek turist sayısının yüzde yirmi artarak 6 milyon 200 bin kişiye ulaşmasını öngörüyoruz"(Emre Ilıkan/Van)***Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.