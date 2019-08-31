GÜNDEM / 31 Ağustos 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katılacak.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, balık sezonu açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/16.00/22.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Toplantısı'na iştirak edecek.

(Japonya)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ​​​partisinin Dış İlişkiler Başkanları Karadeniz Bölge Toplantısı'nın açılış konuşmasını ​​​yapacak.

(Trabzon/09.35) (Fotoğraflı - Görüntülü)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde, Poyrazköy’de "2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Programı" düzenlenecek.

(İstanbul/20.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Ankara - Sivas YHT hattı şantiyesi ile ray montajını inceleyecek.

(Yozgat/10.45/13.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Hong Kong'da, suçluların Çin'e iade yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolar takip ediliyor.

(Hong Kong) (Fotoğraflı - Görüntülü)

SPOR

1- Basketbolda 2019 FIBA Dünya Kupası Çin'de başlayacak.

- Organizasyonun, Türkiye'nin maçının bulunmadığı ilk gününde A Grubu'nda Polonya-Venezuela ve Fildişi Sahili-Çin, B Grubu'nda Rusya-Nijerya ve Arjantin-Güney Kore, C Grubu'nda İran-Porto Riko ve İspanya-Tunus, D Grubu'nda ise Angola-Sırbistan ve Filipinler-İtalya maçları oynanacak.

(Pekin/11.00/15.00/Wuhan/11.30/15.30/Guangzhou/11.30/15.30/Foshan/10.30/14.30) (Fotoğraflı)

2- Süper Lig'de 3. haftaya Konyaspor-Antalyaspor, Göztepe-Yukatel Denizlispor, Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçlarıyla devam edilecek.

(Konya/19.15/İzmir/İstanbul/21.45) (Fotoğraflı)

3- TFF 1. Lig'de 3. hafta Ümraniyespor-İstanbulspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor, Altay-Balıkesirspor, Akhisarspor-Altınordu müsabakalarıyla sürüyor.

(İstanbul/17.00/Erzurum/19.15/İzmir/Manisa/21.45) (Fotoğraflı)

4- Dünya Judo Şampiyonası Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam ediyor.

5- Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası İspanya'nın başkenti Madrid'de sona erecek. (Fotoğraflı)

6- Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası, Mersin Cimnastik Salonu'nda elemelerle sürüyor.

(Mersin/15.00) (Fotoğraflı)

7- A Milli Erkek Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Polonya'nın Walbrzych kentinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda B Grubu'ndaki ilk maçında Rusya ile karşılaşacak.

(Walbrzych/17.15)

8- Beşiktaş Aygaz Erkek Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur rövanş maçında Sırbistan temsilcisi Metaloplastika ile Beykoz Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

9- TFF 2. Lig'de 2019-2020 sezonu Kırmızı Grup'ta Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor ve Etimesgut Belediyespor-Niğde Anadolu karşılaşmalarıyla başlayacak.

(Sivas/16.00/Ankara/16.30) (Fotoğraflı)

10- TFF 3. Lig'de yeni sezon 3 maçla start alacak.

11- 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turu maçları öncesi Türk Milli Takımı Başantrenörü Giovanni Guidetti ve takım kaptanı Eda Erdem Dündar ile Sırbistan, Romanya ve Hırvatistan takımlarının başantrenör ve kaptanlarının katılımıyla CP Ankara Hotel'de medya günü etkinliği düzenlenecek.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

ÖZEL HABER

1- 2 milyon araç sahibine "egzoz muayenesi" için son uyarı

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan 1 milyon 931 bin 125 araç sahibi önce uyarılacak, uyarılara rağmen egzoz muayenesini yaptırmayanlara bin 546 lira para cezası uygulanacak

- Bakanlık, motorlu kara taşıtlarından kaynaklanan hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla sürdürdüğü denetimlerde geçen yıl ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine toplam 972 bin 24 lira idari para cezası uyguladı

- Bu yılın ilk yarısında ölçüm yaptırmayan araç sahiplerine uygulanan idari para cezası 612 bin 364 lira oldu

(Zehra Aydın Turapoğlu/Ankara)

2- "Balığa kaçma şansı vermeliyiz

- Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Özkaya

- "Stoklara zarar verecek avlanmanın önüne geçilmeli

- "Denetimi sıkılaştırmamız, caydırıcı cezaları artırmamız ve koruma alanlarını çoğaltmamız lazım"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

3-"Medeniyetler Beşiği" Ani'nin ziyaretçi sayısı artıyor

- UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Ani Ören Yeri'ni ziyarete gelen turist sayısı her geçen gün artıyor

- "Dünya Kenti", "Medeniyetler Beşiği", "Binbir Kilise" ve "40 Kapılı Şehir" olarak da adlandırılan Ani'ye gelen yerli ve yabancı turistler, bölgedeki tarihi eserleri ziyaret ediyor

- Geçen yılın ilk 6 ayında 54 bin 610 kişinin ziyaret ettiği Ani'yi bu yılın aynı döneminde 70 bin 603 kişi gezdi

(Cüneyt Çelik-Hüseyin Yıldız/Kars)

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