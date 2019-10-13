GÜNDEM ÖZETİ / 12 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM'nin ev sahipliğinde "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla Hilton Bomonti Otel'de düzenlenecek.

(İstanbul/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TİSK Sosyal Diyalog Toplantısı'na katılacak, Zeytinburnu Belediyesi Kariyer Merkezi açılışını gerçekleştirecek.

(Antalya/09.00/İstanbul/16.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valilik ziyareti ve İl Değerlendirme Toplantısından sonra belediye başkanlığını ziyaret edecek, kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceleyecek, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek ve Samsat Afet Konutlarında incelemelerde bulunacak.

(Adıyaman/12.00/13.30/14.00/15.30/18.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Trafikte Küçük Hata Yoktur" tiyatro oyununun tanıtımına katılacak.

(İstanbul/11.30)

4- CHP Spor Kurulu, Genel Başkan Yardımcısı, Ankara Milletvekili ve Spor Kurulu Başkanı Yıldırım Kaya Başkanlığında CHP Genel Merkezinde toplanarak 14 kişilik Yürütme Kurulunu belirleyecek. Kurul, daha sonra Yıldırım Kaya Başkanlığında Anıtkabir’i ziyaret edecek, Atatürk’ün Mozolesine törenle çelenk koyarak saygı duruşunda bulunacak.

(Ankara/10.00/12.30)

EKONOMİ

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, valiliği ziyaret edecek.

(Sivas/15.00)

GÜNCEL

1- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

2- Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet Topçu'nun cenazesi, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından düzenlenecek cenaze töreni sonrası Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verilecek.

(Ankara/12.42)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde D, F ve J gruplarında yapılacak toplam 8 karşılaşmayla 7. maç haftası tamamlanacak.

2- Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Bahçeşehir Koleji-Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Gaziantep Basketbol-TOFAŞ, Galatasaray Doğa Sigorta-Beşiktaş Sompo Sigorta, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/Ankara/20.00)

3- Galatasaray Kulübünün 114. kuruluş yılı etkinlikleri Galatasaray Lisesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

(İstanbul/10.30)

4- Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nun basın toplantısı Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2019-2020 Sezonu'nun ilk haftasında Samsun Canik Belediyespor-Adana Basketbol, Fenerbahçe Öznur Kablo-Beşiktaş, BOTAŞ-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare, Gelecek Koleji Çukurova Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak.

(Samsun/14.00/İstanbul/15.15/Ankara/16.00/Kocaeli/17.00/Mersin/17.30)

6- Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nin 2. haftasında 2 maç yapılacak.

7- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA, Atlas Global Yeşilyurt-PTT, VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.



(İstanbul/14.30/16.00/17.00/19.00)

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