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GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ekim 2019

ANADOLU AJANSI

Genel 13.10.2019, 00:00 13.10.2019, 00:04
GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ekim 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da dönem başkanı olduğu Asya Parlamenter Asamblesi ile İslam İş Birliği Teşkilatı Parlamento Birliği Koordinasyon Toplantısı'na katılacak.

- Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı'nın açılış resepsiyonuna iştirak edecek.

(Belgrad)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Polonya'da halk, yeni milletvekilleri ve senato üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidecek.

(Budapeşte)

GÜNCEL

1- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

2- Ankara'nın başkent oluşunun 96. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet, Anıtkabir'e çelenk koyacak, Ulus'taki 2. Meclis binasında tören düzenlenecek.

(Ankara/09.30/11.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde yarın Fransa ile deplasmanda yapılacak H Grubu 8. hafta maçı öncesinde müsabakanın oynanacağı Stade de France'ta basın toplantısı düzenleyecek.

- Ay-yıldızlı ekip, son çalışmasını aynı statta yapacak.

(Saint-Denis/20.30/21.00)

2- Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası, Rusya'nın Ulan Ude kentinde sona erecek.

- Milli sporculardan 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 81 kiloda Elif Güneri finalde altın madalya için ringe çıkacak.

3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. maç haftası C, E, G ve I gruplarında toplam 9 karşılaşmayla başlayacak.

4- Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor, Sigortam.net İTÜ Basket-Darüşşafaka Tekfen, Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka, Teksüt Bandırma-Anadolu Efes maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Bursa/15.15/Balıkesir/17.30)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası Galatasaray-Çankaya Üniversitesi maçıyla sona erecek.

(İstanbul/15.15)

6- Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun ilk haftası Nilüfer Belediyespor-Galatasaray maçıyla tamamlanacak.

(Bursa/19.00)

7- Hentbolda Erkekler Süper Lig'de 3. hafta maçları yapılacak, Kadınlar Süper Lig'de 2. hafta tek müsabakayla sona erecek.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 8. hafta maçları yapılacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Japonya Grand Prix'si koşulacak.

(Mie/08.10)

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#13 Ekim 2019 #GÜNDEM ÖZETİ
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