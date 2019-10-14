GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2019





Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi vesilesiyle Azerbaycan'ı ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Zagulba Sarayı’nda görüşecek.

- Hilton Otel’de Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'na katılacak Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından verilecek akşam yemeğinde Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi’ne katılmak için Bakü’de bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

(Bakü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Parlamentolar Arası Birlik Toplantısı 141. Genel Kurulu'na katılacak.

(Belgrad)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak. Kılıçdaroğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı partisinin genel merkezinde kabul edecek.

(Ankara/11.00/16.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Büyükşehir, Meram, Karatay ve Selçuklu belediyelerini ziyaret edecek, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'na iştirak edecek, OSB Sanayicileriyle İstişare Toplantısı'nda yer alacak.

(Konya/10.30-17.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Green Park Otel'de, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uluslararası Standardizasyon Zirvesi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00)

2- TÜİK, ağustos ayı Sanayi Üretim Endeksi ile eylül ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'da Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısına katılacak, Küresel Gazeteciler Birliği ile Azerbaycan Basın Konseyi’nin akşam yemeğine iştirak edecek.

(Bakü)

2- Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi toplantısı yapılacak.

(Lüksemburg)





GÜNCEL

1- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)





SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. maç haftası A, B ve H gruplarında 7 karşılaşmayla sürüyor.

- H Grubu'nda yer alan lider Türkiye, aynı puana sahip Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Saint-Denis/21.45)





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