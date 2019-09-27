GÜNDEM ÖZETİ / 27 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çerkezköy'de Endüstriyel Fuarı’nı ziyaret edecek, iki okulun açılış törenine katılacak; Edirne'de TED Koleji ve Trakya Üniversitesi akademik yıl açılışlarına iştirak edecek, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Tekirdağ/10.00/11.00/Edirne/14.30/16.00/18.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hasdal’daki Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nde Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(İstanbul/10.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısına katılacak, Valiliği ziyaret edecek, İzmir Ticaret Odası Meclis Toplantısına iştirak edecek.

(İzmir/10.00/15.00/16.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi'ni, temmuz ayı katı yakıtlar, ocak-haziran dönemi elektrik ve doğal gaz fiyatlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- İstanbul'da meydana gelen depremle ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği, Belediyeyi ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesini ziyaret edecek, üniversite öğrencileriyle buluşacak, Ali Bey Camisi'nde cuma namazı kıldırarak hutbe irat edecek ve hafızlık icazet programına katılacak.

(Nevşehir/09.00-15.00)

3- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'deki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla 107 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

4- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 171'i tutuklu 226 sanığın yargılanmasına, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

5- Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davaya 33. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

6- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Türkiye’nin 2023 Turizm Stratejisi’ni açıklayacak.

(İstanbul/09.00)

2- İstanbul İl Göç İdaresi binasındaki "Göç" enstalasyonunun tasarımcısı Zeynep Melek Bulut, Akademi Beyoğlu'nda "Ötekiler için Sanat ve Mimarlık - Göç" konulu konuşma yapacak.

(İstanbul/19.00)

3- "13. Beyoğlu Belediyesi Sahaf Festivali"nin açılış töreni Taksim Meydanı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilecek.

(İstanbul /11.00)

SPOR

1- Dünya Atletizm Şampiyonası Katar'ın başkenti Doha'da başlayacak.

(Doha/16.30)

2- Süper Lig'de 6. hafta Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda ikinci yarı final maçında Sırbistan ile Fransa karşı karşıya gelecek.

(Paris/22.00)

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